DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES DU JARDIN 210 Chemin de l’épine Taintrux, 3 juillet 2023, Taintrux.

Taintrux,Vosges

Reine des prés, plantain, orties, tanaisie, achillée millefeuilles, …

Atelier possible tous les jours sur réservation. Limité à 10 personnes. Réservation obligatoire.. Tout public

Samedi 15:00:00 fin : . 5 EUR.

210 Chemin de l’épine Le Chant de Coquelicot

Taintrux 88100 Vosges Grand Est



Meadowsweet, plantain, nettles, tansy, yarrow, …

Workshop available every day on reservation. Limited to 10 people. Reservations required.

Reina de los prados, llantén, ortigas, tanaceto, milenrama, etc.

Taller disponible todos los días con cita previa. Limitado a 10 personas. Imprescindible reservar.

Wiesenkönigin, Spitzwegerich, Brennnessel, Tannis, Schafgarbe, …

Workshop täglich nach Voranmeldung möglich. Auf 10 Personen begrenzt. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES