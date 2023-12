Les Jeudis de Granet – Tattiana Angel et Aline Isnardon 210 chemin de Granet, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25

fin : 2024-01-25 Les Jeudis de Granet c’est votre expo-apéro-concert mensuel à La Bastide Granet ! Pour cette session nous recevons Tattiana Angel et Aline Isnardon.

Vernissage Exposition de Aline Isnardon : 18h30 suivi du concert de Tattiana Angel à 19h30.



Un instant suspendu dans le temps nous emporte dans une profonde nostalgie. L’exposition aura lieu du 25 janvier au 8 février :

Lundi-mardi-jeudi : 13h-18h

Mercredi : 10h-12h

Samedi : 10h-17h .

210 chemin de Granet, 13090 Aix-en-Provence Bastide Granet – Bastide des Arts et de la MUS’ique

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

