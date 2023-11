Les jeudis de Granet – Soirée Arménienne 210 chemin de Granet, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pour cette session, la diffusion d’un film documentaire : Janabarh, la route de la mémoire et un conte musical : Le vent des montagnes vous sont proposés..

2023-12-14 18:30:00 fin : 2023-12-14 21:00:00. .

210 chemin de Granet, 13090 Aix-en-Provence Bastide Granet – Bastide des Arts et de la MUS’ique

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This session will feature a documentary film: Janabarh, la route de la mémoire and a musical tale: Le vent des montagnes.

Esta sesión incluirá un documental: Janabarh, el camino hacia la memoria y un cuento musical: Viento de montaña.

Für diese Sitzung werden Ihnen die Ausstrahlung eines Dokumentarfilms: Janabarh, die Straße der Erinnerung und ein musikalisches Märchen: Der Wind der Berge angeboten.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence