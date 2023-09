Compétition carnaval au Golf de la Marterie 210 allée du golf de la marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, 28 octobre 2023, Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart.

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart,Dordogne

Evènement spécial. Venez déguisés ! Scramble à deux. Shotgun à 13h. Animation musicale avec Jazzatt..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

210 allée du golf de la marterie Domaine de la Marterie

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Special event. Come in costume! Scramble for two. Shotgun at 1pm. Musical entertainment with Jazzatt.

Evento especial. ¡Ven disfrazado! Scramble para dos. Escopeta a las 13h. Animación musical con Jazzatt.

Besondere Veranstaltung. Kommen Sie verkleidet! Scramble zu zweit. Shotgun um 13 Uhr. Musikalische Unterhaltung mit Jazzatt.

