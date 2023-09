Octobre rose – Golf de la Marterie 210 allée du golf de la marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, 1 octobre 2023, Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart.

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart,Dordogne

Comme chaque année, le golf de la Marterie se mobilise autour de la Ligue contre le cancer à travers cet évènement sportif..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

210 allée du golf de la marterie Domaine de la Marterie

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As in previous years, La Marterie Golf Club has joined forces with the Ligue contre le cancer (League Against Cancer) to organize this sporting event.

Como cada año, el club de golf La Marterie se implica con la Liga contra el Cáncer a través de este acontecimiento deportivo.

Wie jedes Jahr setzt sich der Golf de la Marterie mit diesem Sportereignis für die Krebsliga ein.

