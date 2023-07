Initiation à la généalogie 210 allée du golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart, 27 juillet 2023, Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart.

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart,Dordogne

Venez partager avec nous votre passion pour la généalogie ! Débutant ou curieux, confirmé ou expert, on se fera un plaisir de vous accueillir..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 17:00:00. EUR.

210 allée du golf de la Marterie Domaine de la Marterie

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and share your passion for genealogy with us! Whether you’re a beginner or an expert, we’ll be delighted to welcome you.

Venga a compartir con nosotros su pasión por la genealogía Tanto si eres principiante como experto, estaremos encantados de recibirte.

Teilen Sie mit uns Ihre Leidenschaft für die Genealogie! Ob Anfänger oder Neugieriger, Fortgeschrittener oder Experte, wir freuen uns auf Sie.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère