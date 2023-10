Rando douce – Saint-Aubin 21 Zone D’Activité Lalandette Condezaygues, 11 octobre 2023, Condezaygues.

Condezaygues,Lot-et-Garonne

L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée de 7,5 km autour de Saint-Aubin, avec un dénivelé de 76 m, animée par Marie-Claude.

Rendez-vous à 14h, sur la parking de la salle des fêtes de Saint-Aubin ou à 13h45, sur l’aire de covoiturage de Condezaygues..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

21 Zone D’Activité Lalandette Aire de covoiturage

Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The association Les Chemins de Thézac is organizing a 7.5 km hike around Saint-Aubin, with a difference in altitude of 76 m, led by Marie-Claude.

Meet at 2pm in the Saint-Aubin village hall parking lot, or at 1:45pm at the Condezaygues car park.

La asociación Les Chemins de Thézac organiza un paseo de 7,5 km alrededor de Saint-Aubin, con un desnivel de 76 m, dirigido por Marie-Claude.

Cita a las 14.00 h en el aparcamiento del ayuntamiento de Saint-Aubin o a las 13.45 h en el aparcamiento de Condezaygues.

Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine 7,5 km lange Wanderung rund um Saint-Aubin mit einem Höhenunterschied von 76 m, die von Marie-Claude geleitet wird.

Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz des Festsaals von Saint-Aubin oder um 13.45 Uhr auf dem Fahrgemeinschaftsplatz von Condezaygues.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Fumel – Vallée du Lot