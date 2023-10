La Ferme en Fête 21 TER Rue Saint-Charles Reims, 7 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

La Ferme en Fête revient !

Une journée pour parler d’agroécologie et de souveraineté alimentaire avec les acteurs du territoire.

Au programme : ateliers, table ronde, stands partenaires.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée de partage !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 20:00:00. .

21 TER Rue Saint-Charles La Ferme Rémoise

Reims 51100 Marne Grand Est



La Ferme en Fête is back!

A day to discuss agroecology and food sovereignty with local players.

On the program: workshops, round tables, partner stands.

We look forward to seeing you there!

¡Vuelve La Ferme en Fête!

Una jornada para debatir sobre agroecología y soberanía alimentaria con los agentes locales.

En el programa: talleres, mesas redondas, stands de socios.

¡Le esperamos!

La Ferme en Fête kehrt zurück!

Ein Tag, um mit den Akteuren der Region über Agrarökologie und Ernährungssouveränität zu sprechen.

Auf dem Programm: Workshops, Rundtischgespräche, Partnerstände.

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem Tag des Austauschs!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme du Grand Reims