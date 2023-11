Nouvelle dédicace de l’artiste LAPIN 21 Rue Victor Hugo Bourges, 9 décembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Bourges Berry Tourisme propose une nouvelle séance dédicace de l’artiste carnettiste LAPIN..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 13:00:00. .

21 Rue Victor Hugo

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Bourges Berry Tourisme is offering a new signing session with notebook artist LAPIN.

Bourges Berry Tourisme ofrece una nueva sesión de firmas con el artista de cuadernos LAPIN.

Bourges Berry Tourisme bietet eine neue Signierstunde des Carnet-Künstlers LAPIN an.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT BOURGES