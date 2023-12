Concert « Ciné-Orgue » 21 Rue Serviez Pau, 3 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

« Ciné-orgue, La Passion de Jeanne d’Arc » : le film muet de Carl Theodor Dreyer (1927), sera projeté sur grand écran dans le Temple de la rue Serviez, accompagné par une musique improvisée à l’orgue par Frédéric Munoz..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

21 Rue Serviez Temple de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Ciné-orgue, La Passion de Jeanne d’Arc »: Carl Theodor Dreyer’s silent film (1927), will be projected onto a large screen in the rue Serviez Temple, accompanied by improvised organ music by Frédéric Munoz.

« Ciné-orgue, La Passion de Jeanne d’Arc »: la película muda de Carl Theodor Dreyer (1927) se proyectará en una gran pantalla en el Templo de la rue Serviez, acompañada de música improvisada de órgano interpretada por Frédéric Munoz.

« Ciné-orgue, La Passion de Jeanne d’Arc »: Der Stummfilm von Carl Theodor Dreyer (1927), wird im Tempel der Rue Serviez auf einer Großleinwand gezeigt, begleitet von improvisierter Musik auf der Orgel von Frédéric Munoz.

