Musique au temple: Plein-Jeux en 1713 21 Rue Serviez Pau, 24 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La joute musicale entre Louis Marchand (1669-1739), musicien de Louis XIV, et Jean-Sébastien Bach (1685-1750), qui aurait eu lieu à Dresde en 1713, sera rejouée dans un concert donné au temple, rue Serviez à Pau, le vendredi 24 novembre, à 20 h 30. Les œuvres des deux compositeurs seront jouées par un consort de trois violes, théorbe, orgue positif et grand orgue. L’ensemble musical a obtenu un grand succès aux Folles Journées de Nantes en 2023..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

21 Rue Serviez Temple de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The musical joust between Louis Marchand (1669-1739), musician to Louis XIV, and Johann Sebastian Bach (1685-1750), which is said to have taken place in Dresden in 1713, will be re-enacted in a concert at the Temple, rue Serviez, Pau, on Friday November 24, at 8:30 pm. Works by both composers will be performed by a consort of three viols, theorbo, positive organ and great organ. The ensemble was a great success at the Folles Journées de Nantes in 2023.

La justa musical entre Louis Marchand (1669-1739), músico de Luis XIV, y Johann Sebastian Bach (1685-1750), que tuvo lugar en Dresde en 1713, será recreada en un concierto en el Temple, rue Serviez de Pau, el viernes 24 de noviembre a las 20:30 h. Las obras de ambos compositores serán interpretadas por un consort de tres violas, tiorba, órgano positivo y gran órgano. El conjunto obtuvo un gran éxito en las Folles Journées de Nantes de 2023.

Der musikalische Wettstreit zwischen Louis Marchand (1669-1739), dem Musiker Ludwigs XIV., und Johann Sebastian Bach (1685-1750), der 1713 in Dresden stattgefunden haben soll, wird in einem Konzert im Tempel in der Rue Serviez in Pau am Freitag, dem 24. November, um 20.30 Uhr nachgespielt. Die Werke der beiden Komponisten werden von einem Consort aus drei Gamben, Theorbe, Orgelpositiv und Hauptorgel gespielt. Das Musikensemble hatte bei den Folles Journées de Nantes im Jahr 2023 einen großen Erfolg erzielt.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Pau