Visite de la Chapelle de la Chaire à Loup et des environs 21 Rue Saint-Michel Jouy-sous-Thelle, 9 septembre 2023, Jouy-sous-Thelle.

Jouy-sous-Thelle,Oise

Rendez-vous à l’Eglise à 16 h 45 ou à la Chapelle à 17 h 30

Marche depuis l’Eglise vers la Chapelle à 17 heures

Visite du site et Historique de la Chapelle vers 17 h 45

Explication du Site Gallo-Romain à proximité

A 18 h 30 sur place : Messe célébrée par le Père Augustin

Pot de l’Amitié.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

21 Rue Saint-Michel

Jouy-sous-Thelle 60240 Oise Hauts-de-France



Meet at the church at 4:45 p.m. or at the chapel at 5:30 p.m

Walk from the Church to the Chapel at 5 pm

Tour of the site and history of the chapel at 5:45 p.m

Explanation of the nearby Gallo-Roman site

At 6:30 pm on site: Mass celebrated by Father Augustin

Pot de l’Amitié

Encuentro en la iglesia a las 16.45 o en la capilla a las 17.30

Paseo desde la Iglesia hasta la Capilla a las 17.00 h

Visita del yacimiento y de la historia de la Capilla hacia las 17.45 horas

Explicación del yacimiento galo-romano cercano

A las 18.30 h in situ: misa celebrada por el Padre Augustin

Olla de la Amistad

Treffpunkt an der Kirche um 16:45 Uhr oder an der Kapelle um 17:30 Uhr

Wanderung von der Kirche zur Kapelle um 17 Uhr

Besichtigung der Stätte und Geschichte der Kapelle um 17.45 Uhr

Erklärung der gallo-römischen Stätte in der Nähe

Um 18.30 Uhr vor Ort: Heilige Messe, zelebriert von Pater Augustin

Umtrunk der Freundschaft

Mise à jour le 2023-07-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre