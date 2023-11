Loto des skieurs de Masevaux-Niederbruck 21 Rue Saint Maurice Guewenheim, 10 novembre 2023, Guewenheim.

Guewenheim,Haut-Rhin

Le ski club de Masevaux organise son loto.

Venez vous détendre pendant ce moment de jeu où de nombreux lots sont à gagner..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

21 Rue Saint Maurice

Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est



The Masevaux ski club is organizing its bingo.

Come and relax during this fun-filled event, with lots of prizes to be won.

El club de esquí de Masevaux organiza su bingo.

Ven a relajarte mientras juegas, con muchos premios para ganar.

Der Skiclub Masevaux organisiert sein Lotto.

Kommen Sie und entspannen Sie sich während dieser Spielzeit, in der es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt.

