Concert « Fremas de Marsiho » 21 rue Saint-Exupéry Isigny-le-Buat, 8 février 2024, Isigny-le-Buat.

Isigny-le-Buat,Manche

Musiques du monde – Les Dames de La Joliette

Chants de femmes, chants de luttes Quartier portuaire et populaire de Marseille, La Joliette est empreint de la mémoire ouvrière et des cultures du monde. C’est ici que s’inscrivent les

cinq chanteuses, venant chacune d’une rive de la Méditerranée. Issues des musiques traditionnelles, polyphoniques, provençales, grecques, italiennes et berbères, elles livrent des chants récoltés et revisités ainsi que des compositions originales mettant à l’honneur les femmes combattantes et résistantes.

Fortes et puissantes, Les Dames de La Joliette nous emportent dans leurs combats, croisent le fer et s’interpellent à coup de pandeiro, de tamureddu, de bongos. Pas de quartiers, les hommes ne seront pas épargnés. Femmes au travail, chants de guerre, poèmes d’amour, Les Dames de La Joliette se veulent héritières de toutes ces femmes, poétesses ou femmes du monde, qui luttèrent, à l’image de leurs illustres aînées du « Bastion des Dames » de Marseille..

2024-02-08 20:30:00

21 rue Saint-Exupéry Espace Culturel

Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie



World music – Les Dames de La Joliette

Women’s songs, songs of struggle Marseille’s popular port district, La Joliette, is steeped in working-class memory and world cultures. This is where the five singers

five singers, each from a different side of the Mediterranean. Drawing on traditional, polyphonic, Provençal, Greek, Italian and Berber music, they deliver songs that have been collected and revisited, as well as original compositions honoring women fighters and resistance fighters.

Strong and powerful, Les Dames de La Joliette take us into their battles, cross swords and challenge each other on pandeiro, tamureddu and bongos. The men are not spared. Women at work, war songs, love poems, Les Dames de La Joliette are the heirs of all those women, poets and women of the world, who fought like their illustrious elders in Marseille?s « Bastion des Dames ».

Músicas del mundo – Les Dames de La Joliette

Canciones de mujeres, canciones de lucha Barrio portuario obrero de Marsella, La Joliette está impregnado de memoria obrera y culturas del mundo. Es aquí donde las cinco cantantes

cinco cantantes, cada una de una orilla diferente del Mediterráneo. Inspirándose en la música tradicional, polifónica, provenzal, griega, italiana y bereber, interpretan canciones recopiladas y revisitadas, así como composiciones originales en honor a las mujeres luchadoras y a los combatientes de la resistencia.

Fuertes y poderosas, Les Dames de La Joliette nos adentran en sus batallas, cruzando espadas y llamándose con el pandeiro, el tamureddu y los bongos. Los hombres no se librarán. Mujeres trabajando, canciones de guerra, poemas de amor, Les Dames de La Joliette son herederas de todas aquellas mujeres, poetas y mujeres del mundo, que lucharon como sus ilustres mayores en el Bastión de las Damas de Marsella.

Weltmusik – Les Dames de La Joliette

Frauengesänge, Lieder des Kampfes Das Hafen- und Volksviertel La Joliette in Marseille ist geprägt von der Erinnerung an die Arbeiterklasse und den Kulturen der Welt. Hier sind die folgenden Frauen angesiedelt

fünf Sängerinnen, von denen jede von einem anderen Ufer des Mittelmeers stammt. Sie kommen aus der traditionellen, polyphonen, provenzalischen, griechischen, italienischen und Berber-Musik und liefern Lieder, die sie gesammelt und überarbeitet haben, sowie Originalkompositionen, die Frauen als Kämpferinnen und Widerstandskämpferinnen ehren.

Die starken und kraftvollen Damen von La Joliette nehmen uns mit in ihre Kämpfe, kreuzen die Klingen und fordern sich gegenseitig mit Pandeiro, Tamureddu und Bongos heraus. Auch die Männer werden nicht verschont. Frauen bei der Arbeit, Kriegslieder, Liebesgedichte: Die Damen von La Joliette sind die Nachfolgerinnen all jener Frauen, Dichterinnen und Weltfrauen, die nach dem Vorbild ihrer berühmten Vorgängerinnen in der « Bastion des Dames » in Marseille kämpften.

