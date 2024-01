Nuit de la lecture à la résidence Domitys 21 Rue Saint-Denis Amboise, jeudi 18 janvier 2024.

Amboise Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-18 20:00:00

fin : 2024-01-18

Le 18 janvier 2024 à 20h, la résidence Domitys d’Amboise organise dans le salon de la résidence la nuit de la lecture.

Profitez d’un moment de détente et de culture au coin du feu. Thème: « le corps et l’esprit ». Venez avec vos trouvailles et créations.

Gratuit sur inscription.

21 Rue Saint-Denis

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-29 par OFFICE AMBOISE