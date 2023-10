Reveillon spectable de la Saint Sylvestre 21 Rue Saint-Denis Amboise, 31 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Le dimanche 31 Décembre 2023 à 19h30, la résidence Domitys vous propose un réveillon spectacle pour la Saint Sylvestre.

Incluant le dîner, l’apéritif et le spectacle « rêve de star » par Phil et Laure.

Au restaurant de la résidence. Tarif: 65 euros..

Dimanche 2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . .

21 Rue Saint-Denis

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On Sunday December 31, 2023 at 7:30 pm, the Domitys residence will be hosting a New Year’s Eve show.

Includes dinner, aperitif and « rêve de star » show by Phil and Laure.

At the residence restaurant. Price: 65 euros.

El domingo 31 de diciembre de 2023, a las 19.30 horas, la residencia Domitys ofrecerá un espectáculo de Nochevieja.

Incluye cena, aperitivo y el espectáculo « rêve de star » de Phil y Laure.

En el restaurante de la residencia. Precio: 65 euros.

Am Sonntag, den 31. Dezember 2023 um 19:30 Uhr bietet Ihnen die Domitys-Residenz eine Silvester-Show an.

Inklusive Abendessen, Aperitif und der Show « Traum eines Stars » von Phil und Laure.

Im Restaurant der Residenz. Preis: 65 Euro.

Mise à jour le 2023-10-13 par OFFICE AMBOISE