Récital duo piano à 4 mains à la résidence Domitys 21 Rue Saint-Denis Amboise, 23 novembre 2023, Amboise.

Le jeudi 23 Novembre 2023, la résidence Domitys d’Amboise vous propose un récital en duo de piano à 4 mains « Schubert, Ravel, Debussy, Brahms… Par Aurélia Josserand et Claire Jacquelin.

Au salon de la résidence, sur inscription.

Tarif: 10 euros..

Jeudi 2023-11-23 18:00:00 fin : 2023-11-23 . .

21 Rue Saint-Denis

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On Thursday, November 23, 2023, the Domitys residence in Amboise will present a 4-hand piano duo recital of « Schubert, Ravel, Debussy, Brahms… By Aurélia Josserand and Claire Jacquelin.

In the salon of the residence, on registration.

Price: 10 euros.

El jueves 23 de noviembre de 2023, la residencia Domitys de Amboise propone un recital de dúo de pianos a 4 manos « Schubert, Ravel, Debussy, Brahms… A cargo de Aurélia Josserand y Claire Jacquelin.

En el salón de la residencia, previa inscripción.

Precio: 10 euros.

Am Donnerstag, den 23. November 2023, bietet Ihnen die Residenz Domitys d’Amboise ein vierhändiges Klavierduo-Recital « Schubert, Ravel, Debussy, Brahms… » an. Von Aurélia Josserand und Claire Jacquelin.

Im Salon der Residenz, nach Anmeldung.

Preis: 10 Euro.

