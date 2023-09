La semaine bleue Domitys 21 Rue Saint-Denis Amboise, 2 octobre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

La semaine bleue à la résidence Domitys d’Amboise du lundi 02 octobre au dimanche 07 octobre 2023.

Animations, conférences, ateliers divers vous attendent. Programmation complète disponible sur le site domitys.fr

Entrée libre.

2023-10-02 fin : 2023-10-07

21 Rue Saint-Denis

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Blue Week at the Domitys residence in Amboise from Monday, October 02 to Sunday, October 07, 2023.

Activities, conferences and workshops await you. Full program available at domitys.fr

Free admission

Semana Azul en la residencia Domitys de Amboise del lunes 02 de octubre al domingo 07 de octubre de 2023.

Le esperan actividades, conferencias y diversos talleres. Programa completo disponible en domitys.fr

Entrada gratuita

Die Blaue Woche in der Domitys-Residenz in Amboise von Montag, den 02. Oktober bis Sonntag, den 07. Oktober 2023.

Animationen, Konferenzen, verschiedene Workshops warten auf Sie. Vollständiges Programm auf der Website domitys.fr verfügbar

Freier Eintritt

