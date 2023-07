Week-end médiéval à la résidence Domitys 21 Rue Saint-Denis Amboise, 16 septembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Week-end médiéval à la résidence Domitys du 16 au 17 septembre 2023, de 10h à 18h.

Campement et démonstration de combat

artisans médiévaux et animations

snack et buvette

fauconnier et cartomancien

Entrée gratuite.

Dimanche 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

21 Rue Saint-Denis

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Medieval weekend at the Domitys residence from September 16 to 17, 2023, from 10am to 6pm.

Encampment and combat demonstrations

medieval crafts and entertainment

snack bar and refreshment bar

falconer and fortune-teller

Free admission

Fin de semana medieval en la residencia Domitys del 16 al 17 de septiembre de 2023, de 10:00 a 18:00 horas.

Campamento y demostraciones de combate

artesanía y animaciones medievales

merendero y bar de refrescos

cetrero y adivino

Entrada gratuita

Mittelalterliches Wochenende in der Residenz Domitys vom 16. bis 17. September 2023, von 10 bis 18 Uhr.

Lager und Kampfvorführungen

mittelalterliche Handwerker und Animationen

imbiss und Getränkeausschank

falkner und Kartenleger

Kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-06-28 par OFFICE AMBOISE