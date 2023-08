Week-end médiéval à la résidence Domitys 21 Rue Saint-Denis Amboise, 16 septembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Week-end médiéval à la résidence Domitys les 16 et 17 Septembre de 10h à 18h.

Toute la journée: animations et initiation aux combats (adultes et enfants), déambulation et danse médiévale, jeux enfants. Au coeur d’un campement médiéval, venez découvrir les artisans et exposants. Accès gratuit..

Dimanche 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

21 Rue Saint-Denis

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Medieval weekend at the Domitys residence on September 16 and 17 from 10am to 6pm.

All day long: entertainment and initiation to combat (adults and children), medieval parade and dance, children’s games. In the heart of a medieval camp, come and discover our craftsmen and exhibitors. Free admission.

Fin de semana medieval en la residencia Domitys los días 16 y 17 de septiembre de 10.00 a 18.00 horas.

Durante todo el día: animaciones e iniciación al combate (adultos y niños), desfile y baile medieval, juegos infantiles. En el corazón de un campamento medieval, venga a descubrir a los artesanos y expositores. Entrada gratuita.

Mittelalterliches Wochenende in der Residenz Domitys am 16. und 17. September von 10 bis 18 Uhr.

Den ganzen Tag über: Animationen und Einführung in den Kampf (Erwachsene und Kinder), mittelalterlicher Tanz und Umzug, Kinderspiele. Entdecken Sie die Handwerker und Aussteller im Herzen eines mittelalterlichen Lagers. Der Eintritt ist frei.

Mise à jour le 2023-08-23 par OFFICE AMBOISE