Pétanque et barbecue au parc de la résidence Domitys 21 Rue Saint-Denis Amboise, 2 août 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Barbecue et tournoi de pétanque au parc de la résidence Domitys à Amboise, le mercredi 02 août à partir de 12h.

Barbecue à 12h, menu à 24 euros par personne

Tournoi de pétanque à partir de 15h, gratuit..

Mercredi 2023-08-02 12:00:00 fin : 2023-08-02 . .

21 Rue Saint-Denis

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Barbecue and pétanque tournament in the grounds of the Domitys residence in Amboise, Wednesday, August 02 from 12pm.

Barbecue at 12pm, menu at 24 euros per person

Petanque tournament from 3pm, free of charge.

Barbacoa y torneo de petanca en el recinto de la residencia Domitys de Amboise, el miércoles 2 de agosto a partir de las 12.00 horas.

Barbacoa a las 12h, menú a 24 euros por persona

Torneo de petanca a partir de las 15.00 h, gratuito.

Grillfest und Bouleturnier im Park der Domitys-Residenz in Amboise am Mittwoch, den 02. August ab 12 Uhr.

Barbecue um 12 Uhr, Menü für 24 Euro pro Person

Bouleturnier ab 15 Uhr, kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-28 par OFFICE AMBOISE