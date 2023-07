Pique-nique républicain à la résidence Domitys d’Amboise 21 Rue Saint-Denis Amboise, 13 juillet 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Pique-nique républicain dans le parc de la résidence Domitys à Amboise le jeudi 13 juillet 2023 à 19h, dans une ambiance musicale et champêtre.

Sur inscription au 02-47-30-77-11

Tarif: 15 euros.

Jeudi 2023-07-13 19:00:00 fin : 2023-07-13 . .

21 Rue Saint-Denis

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Republican picnic in the grounds of the Domitys residence in Amboise on Thursday July 13, 2023 at 7pm, in a musical and rural atmosphere.

Registration on 02-47-30-77-11

Price: 15 euros

Picnic republicano en los terrenos de la residencia de los Domitys en Amboise el jueves 13 de julio de 2023 a las 19:00 horas, en un ambiente musical y campestre.

Inscripciones en el 02-47-30-77-11

Precio: 15 euros

Republikanisches Picknick im Park der Domitys-Residenz in Amboise am Donnerstag, den 13. Juli 2023 um 19 Uhr, in einer musikalischen und ländlichen Atmosphäre.

Anmeldung erforderlich unter 02-47-30-77-11

Preis: 15 Euro

Mise à jour le 2023-06-28 par OFFICE AMBOISE