Conférence voyage « découverte de l’argentine » 21 Rue Saint-Denis Amboise, 11 juillet 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Conférence Voyage au salon de la résidence Domitys sur le thème « découverte de l’Argentine », le mardi 11 juillet 2023 à 15h30.

Par Céréna Eychenie de l’association Artora.

Entrée gratuite.

Mardi 2023-07-11 15:30:00 fin : 2023-07-11 . .

21 Rue Saint-Denis

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Voyage conference in the lounge of the Domitys residence on the theme of « discovering Argentina », Tuesday July 11, 2023 at 3:30pm.

By Céréna Eychenie of the Artora association.

Free admission

Conferencia de viajes en el salón de la residencia Domitys sobre el tema « Descubrir Argentina », el martes 11 de julio de 2023 a las 15.30 h.

A cargo de Céréna Eychenie de la asociación Artora.

Entrada gratuita

Vortrag Voyage im Salon der Domitys-Residenz zum Thema « Entdeckung Argentiniens » am Dienstag, den 11. Juli 2023 um 15.30 Uhr.

Von Céréna Eychenie vom Verein Artora.

Freier Eintritt

