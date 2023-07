Visite libre des jardins d’un domaine du XVIème siècle 21 rue Principale Uttenhoffen, 15 septembre 2023, Uttenhoffen.

Uttenhoffen,Bas-Rhin

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Visite libre des multiples jardins qui entourent les différents bâtiments de la Ferme Bleue et voyagez au gré des multiples plantes et fleurs qui composent ces lieux..

2023-09-15 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

21 rue Principale

Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Take a self-guided tour of the many gardens surrounding the various buildings of Ferme Bleue, and discover the many plants and flowers that make up the grounds.

[JORNADAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] Realice una visita autoguiada por los numerosos jardines que rodean los diferentes edificios de la Ferme Bleue y descubra las numerosas plantas y flores que componen el recinto.

[EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBEBES] Besuchen Sie die zahlreichen Gärten, die die verschiedenen Gebäude der Ferme Bleue umgeben, auf eigene Faust und reisen Sie durch die vielen Pflanzen und Blumen, die diese Orte ausmachen.

