Exposition « Voyages dans l’oeuvre de Josef Bücheler » 21 rue principale Hurtigheim, 4 novembre 2023, Hurtigheim.

Hurtigheim,Bas-Rhin

Cet été, Nicole Buck lève le voile sur 40 années de passions, d’expertise et de relations privilégiées avec ses artistes. L’exposition intimiste s’ouvre uniquement sur rendez-vous en téléphonant au 06 85 22 95 42..

2023-11-04 fin : 2024-01-28 19:00:00. 0 EUR.

21 rue principale

Hurtigheim 67117 Bas-Rhin Grand Est



This summer, Nicole Buck lifts the veil on 40 years of passion, expertise and privileged relationships with her artists. The intimate exhibition is open by appointment only, by phoning 06 85 22 95 42.

Este verano, Nicole Buck levanta el velo sobre 40 años de pasión, experiencia y relaciones especiales con sus artistas. Esta exposición íntima sólo se puede visitar con cita previa, llamando al 06 85 22 95 42.

Diesen Sommer lüftet Nicole Buck den Schleier über 40 Jahre Leidenschaft, Expertise und privilegierte Beziehungen zu ihren Künstlern. Die intime Ausstellung öffnet nur nach telefonischer Vereinbarung unter 06 85 22 95 42.

