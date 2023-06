Cet évènement est passé Maison à colombages 21 rue Pierre Chalaud Uzerche Catégories d’Évènement: Corrèze

Maison du XVIe siècle. Jusqu'en 1920, une tour était accolée à la maison et permettait d'accéder aux étages de la porte Claurenson, aujourd'hui détruite, qui enjambait la rue à cet endroit.

21 rue Pierre Chalaud

Uzerche 19140 Corrèze



Maison du XVIe siècle, récemment restaurée. Jusqu'en 1920, une tour était accolée à la maison et permettait d'accéder aux étages de la porte Claurenson ( aujourd'hui détruite ) qui emjambait la rue à cet endroit. Casa del siglo XVI. Hasta 1920, había una torre adosada a la casa, que daba acceso a los pisos superiores del portal Claurenson, hoy destruido, que atravesaba la calle en este punto. Haus aus dem 16. Jahrhundert. Bis 1920 war ein Turm an das Haus angebaut, der Zugang zu den Stockwerken des zerstörten Claurenson-Tors ermöglichte, das die Straße an dieser Stelle überspannte.

