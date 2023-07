Portes ouvertes de l’appellation Sainte-Foy-Côtes-de-Bordeaux 21 rue Pasteur Sainte-Foy-la-Grande, 30 juillet 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Portes ouvertes de l’appellation Sainte-Foy-Côtes de Bordeaux.

Les viticulteurs de l’appellation vous ouvrent les portes de leurs châteaux et vous font déguster leurs vins dès 10h..

2023-07-30 fin : 2023-07-30

21 rue Pasteur

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sainte-Foy-Côtes de Bordeaux appellation open house.

Winegrowers from the appellation open the doors of their châteaux and invite you to taste their wines from 10am.

Jornada de puertas abiertas de la denominación Sainte-Foy-Côtes de Bordeaux.

Los viticultores de la denominación abrirán las puertas de sus castillos y ofrecerán degustaciones de sus vinos a partir de las 10 de la mañana.

Tag der offenen Tür der Appellation Sainte-Foy-Côtes de Bordeaux.

Die Winzer der Appellation öffnen Ihnen ab 10 Uhr die Türen ihrer Schlösser und lassen Sie ihre Weine probieren.

