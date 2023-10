Atelier Gestion du Stress 21 Rue Pasteur Miramont-de-Guyenne, 4 novembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez participer à l’atelier sur la gestion du stress qui vous est proposé par la Maison du Bien-être. Le stress peut atteindre toute personne, épisodiquement ou parfois quotidiennement devenant un véritable handicap dans la vie quotidienne. Sur réservation, nombre de places limitées..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

21 Rue Pasteur Maison du Bien-Être

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the stress management workshop offered by the Maison du Bien-être. Stress can affect anyone, episodically or sometimes daily, becoming a real handicap in daily life. Places are limited.

Participe en el taller de gestión del estrés que ofrece la Maison du Bien-être. El estrés puede afectar a cualquiera, de forma ocasional o cotidiana, y convertirse en un verdadero obstáculo en la vida diaria. Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Nehmen Sie an einem Workshop zum Thema Stressbewältigung teil, der Ihnen vom Maison du Bien-être angeboten wird. Stress kann jeden Menschen episodisch oder manchmal auch täglich treffen und zu einem echten Handicap im täglichen Leben werden. Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT du Pays de Lauzun