Journées du patrimoine – Espace Monet Rollinat 21, rue Maurice Rollinat Fresselines, 16 septembre 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Dans le cadre des journée du patrimoine, accès à l’Espace Monet Rollinat, les deux jours de 14h à 18h au tarif spécial de 1€50 ; gratuit pour les moins de 15 ans.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

21, rue Maurice Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of Heritage Days, access to the Espace Monet Rollinat on both days from 2pm to 6pm at the special rate of 1?50; free for children under 15

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, acceso al Espace Monet Rollinat ambos días de 14:00 a 18:00 a una tarifa especial de 1,50 €; gratuito para menores de 15 años

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes: Zugang zum Espace Monet Rollinat an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr zum Sonderpreis von 1,50 Euro; Kinder unter 15 Jahren frei

Mise à jour le 2023-05-09 par Creuse Tourisme