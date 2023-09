Exposition des Arts Bourbonnais 21 rue Maréchal Foch Vichy, 23 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Exposition collective de Peintres (huile/acrylique ; pastellistes ; aquarellistes) et sculpteurs.

2023-09-23 14:30:00 fin : 2023-10-22 18:30:00. .

21 rue Maréchal Foch Centre Culturel de Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Group exhibition of painters (oil/acrylic; pastel; watercolor) and sculptors

Exposición colectiva de pintores (óleo/acrílico; pastelistas; acuarelistas) y escultores

Gruppenausstellung von Malern (Öl/Acryl; Pastellisten; Aquarellisten) und Bildhauern

