2023-12-20 10:00:00

fin : 2023-12-20 Histoires et comptines de Noël

Pour les 0-3 ans.

A la médiathèque de Montagnac : Histoires et Comptines de Noël Un moment d’émerveillement et d’éveil culturel pour les tout-petits autours de contes de Noël.

Un évènement à destinations des 0-3 ans #NOEL2023 .

21 Rue Malirat

Montagnac 34530 Hérault Occitanie

