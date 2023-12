ATELIERS DE CREATION – ETOILES DE NOËL 21 Rue Malirat Montagnac, 9 décembre 2023 10:00, Montagnac.

Montagnac,Hérault

Atelier de création « Etoiles de Noël » proposée par le réseau intercommunal des Médiathèques de l’Agglomération Hérault Méditerranée..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

21 Rue Malirat

Montagnac 34530 Hérault Occitanie



Creative workshop « Christmas stars » proposed by the intercommunal network of media libraries of the Agglomération Hérault Méditerranée

Taller creativo « Estrellas de Navidad » propuesto por la red intercomunal de mediatecas de la aglomeración Hérault Méditerranée.

Kreativworkshop « Weihnachtssterne », angeboten vom gemeindeübergreifenden Netzwerk der Mediatheken der Agglomeration Hérault Méditerranée

Mise à jour le 2023-12-05 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE