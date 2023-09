Rencontres & dédicaces: Benoit Dellac 21 Rue Lieutenant-Colonel Farro Brive-la-Gaillarde, 6 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Rencontre avec Benoit Dellac pour son nouvel album. De 15h à 19h..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 19:00:00. .

21 Rue Lieutenant-Colonel Farro

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Meet Benoit Dellac for his new album. From 3pm to 7pm.

Encuentro con Benoit Dellac por su nuevo álbum. De 15:00 a 19:00 horas.

Treffen mit Benoit Dellac anlässlich seines neuen Albums. Von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-27 par Brive Tourisme