Exposition de gravures – Impressions multiples 21 Rue Léon Gambetta Nay, 17 juin 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

L’Atelier Les Empreintes présente une exposition collective de gravures réalisées pendant les cours, stages et mises à disposition de l’atelier durant cette première année de création ! Le terme « impressions multiples » est utilisé pour une exposition qui rassemble plus de 40 gravures aux techniques et supports variés qui est visible.

Ouvert du mardi au samedi..

21 Rue Léon Gambetta Les Empreintes – Atelier de gravure

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Atelier Les Empreintes presents a collective exhibition of prints produced during courses, internships and the workshop’s first year of creation! The term « multiple impressions » is used for an exhibition featuring over 40 prints in a variety of techniques and media.

Open Tuesday to Saturday.

El Atelier Les Empreintes presenta una exposición colectiva de grabados realizados durante los cursos, prácticas y otros trabajos puestos a disposición del estudio durante este primer año de creación Se trata de una exposición que reúne más de 40 grabados en técnicas y soportes variados.

Abierta de martes a sábado.

Das Atelier Les Empreintes präsentiert eine Gruppenausstellung von Drucken, die während der Kurse, Praktika und der Bereitstellung des Ateliers in diesem ersten Jahr der Gründung entstanden sind! Der Begriff « Mehrfachdrucke » wird für eine Ausstellung verwendet, die mehr als 40 Radierungen mit unterschiedlichen Techniken und Medien versammelt, die zu sehen sind.

Geöffnet von Dienstag bis Samstag.

