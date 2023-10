Bronze Nations League, tournoi européen de volley assis 21 Rue Joseph Philippon Caen, 1 décembre 2023, Caen.

Caen accueille la Bronze Nations League, compétition européenne de volley assis. Pour le public, c’est une occasion unique de découvrir l’équipe de France avant sa participation aux Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Discipline inclusive et paralympique, le volley assis est tout aussi intense que le volley-ball. Le jeu s’appuie sur des échanges rapides et spectaculaires : services puissants et tactiques, attaques dévastatrices, contres monstrueux et défenses venues d’ailleurs. En préparation pour les Jeux paralympiques Paris 2024, la France aura fort à faire face à l’Estonie, la Géorgie, les Pays-Bas et la Tchéquie. Venez encourager la sélection tricolore, dont fait partie le Caennais Benjamin Lacroix-Desmazes, para-athlète du Caen Volley-Ball !

QUALIFICATIONS

VENDREDI 1er DÉCEMBRE09h : Géorgie – Tchéquie11h : Estonie – Pays-Bas14h : Tchéquie – France16h : Pays-Bas – Géorgie18h : France – Estonie

SAMEDI 2 DÉCEMBRE09h : Estonie – Géorgie11h : France – Pays-Bas14h : Tchéquie – Estonie16h : Géorgie – France18h : Pays-Bas – TchéquieFINALES

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE09h : Finale Bronze (3e des qualifications contre le 4e)11h : Finale Or (1er des qualifications contre le 2e).

Caen hosts the Bronze Nations League, the European sitting volleyball competition. For the public, it?s a unique opportunity to discover the French team ahead of its participation in the Paris 2024 Paralympic Games.

An inclusive, Paralympic discipline, sitting volleyball is just as intense as volleyball. The game relies on fast, spectacular exchanges: powerful, tactical serves, devastating attacks, monstrous counters and defenses from elsewhere. In preparation for the Paris 2024 Paralympic Games, France will have its work cut out against Estonia, Georgia, the Netherlands and the Czech Republic. Come and cheer on the French squad, which includes Caen Volley-Ball para-athlete Benjamin Lacroix-Desmazes!

QUALIFICATIONS

FRIDAY DECEMBER 109am: Georgia ? Czech Republic11am: Estonia ? Netherlands2pm: Czech Republic ? France4pm: Netherlands ? Georgia6pm: France ? Estonia

SATURDAY 2 DECEMBER09am: Estonia ? Georgia11am: France ? Netherlands2pm: Czech Republic ? Estonia4pm: Georgia ? France6pm: Netherlands ? Czech RepublicFINALS

SUNDAY DECEMBER 309am: Bronze Final (3rd qualifier vs. 4th)11am: Gold Final (1st qualifier vs. 2nd)

Caen acoge la Bronze Nations League, competición europea de voleibol sentado. Para el público, es una oportunidad única de descubrir al equipo francés antes de que participe en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Disciplina inclusiva y paralímpica, el voleibol sentado es tan intenso como el voleibol. El juego se basa en intercambios rápidos y espectaculares: saques potentes y tácticos, ataques devastadores, contragolpes monstruosos y defensas a ultranza. Como preparación para los Juegos Paralímpicos de París 2024, Francia se enfrentará a Estonia, Georgia, Holanda y la República Checa. Venga a animar a la selección francesa, que cuenta entre sus filas con el paraatleta de Caen Voleibol Benjamin Lacroix-Desmazes

CLASIFICACIONES

VIERNES 1 DE DICIEMBRE09h: Georgia ? República Checa11h: Estonia ? Países Bajos2pm: República Checa ? Francia 16:00: Países Bajos ? Georgia6pm: Francia ? Estonia

SÁBADO 2 DE DICIEMBRE09:00 h: Estonia ? Georgia11:00: Francia ? Países Bajos2pm: República Checa ? Estonia16:00 h: Georgia ? Francia6pm: Holanda ? República ChecaFINALES

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE09:00: Final de Bronce (3º clasificado contra 4º)11:00: Final de Oro (1º clasificado contra 2º)

In Caen findet die Bronze Nations League statt, ein europäischer Wettbewerb im Sitzvolleyball. Für die Öffentlichkeit ist dies eine einmalige Gelegenheit, die französische Nationalmannschaft vor ihrer Teilnahme an den Paralympischen Spielen in Paris 2024 zu erleben.

Sitzvolleyball ist eine integrative und paralympische Sportart, die genauso intensiv wie Volleyball ist. Das Spiel basiert auf schnellen und spektakulären Ballwechseln: kraftvolle und taktische Aufschläge, vernichtende Angriffe, monströse Konter und eine Verteidigung wie aus dem Lehrbuch. Frankreich bereitet sich auf die Paralympics in Paris 2024 vor und wird gegen Estland, Georgien, die Niederlande und Tschechien antreten. Feuern Sie die Tricolore an, zu der auch Benjamin Lacroix-Desmazes aus Caen gehört, ein Para-Athlet von Caen Volley-Ball!

QUALIFIKATION

FREITAG, 1. DEZEMBER09 Uhr: Georgien ? Tschechien11h: Estland ? Niederlande14h: Tschechien ? Frankreich16h: Niederlande ? Georgien18h: Frankreich ? Estland

SAMSTAG, 2. DEZEMBER09h: Estland ? Georgien11h: Frankreich ? Niederlande14h: Tschechien ? Estland16h: Georgien ? Frankreich18h: Niederlande ? TschechienFINALE

SONNTAG, 3. DEZEMBER09 Uhr: Bronzefinale (3. der Qualifikation gegen 4.)11 Uhr: Goldfinale (1. der Qualifikation gegen 2.)

