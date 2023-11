Atelier loisirs créatifs à la MJC 21 rue Henri Barbusse Naintré, 18 novembre 2023, Naintré.

Naintré,Vienne

Sur le thème de la décoration de Noël, cet atelier loisirs créatifs s’adresse à tous les enfants dès l’âge de 8 ans !

Tout le matériel est fourni. Tarif : 3 € pour les enfants adhérents MJC, 5 € pour les enfants extérieurs à l’association.

Sur inscription au 07 82 30 60 13 : les places sont limitées !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 11:00:00. .

21 rue Henri Barbusse MJC Jean-Paul Robin

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the theme of Christmas decorations, this creative workshop is designed for children aged 8 and over!

All materials provided. Price: 3? for MJC members, 5? for non-members.

Please register on 07 82 30 60 13: places are limited!

Basado en el tema de la decoración navideña, este taller de manualidades creativas está dirigido a niños a partir de 8 años

Todos los materiales están incluidos. Precio: 3? para los niños miembros del MJC, 5? para los niños no miembros de la asociación.

Inscríbete en el 07 82 30 60 13: ¡las plazas son limitadas!

Zum Thema Weihnachtsdekoration richtet sich dieser Bastelworkshop an alle Kinder ab 8 Jahren!

Das gesamte Material wird zur Verfügung gestellt. Preis: 3 ? für Kinder, die Mitglieder des MJC sind, 5 ? für Kinder außerhalb des Vereins.

Nach Anmeldung unter 07 82 30 60 13: Die Plätze sind begrenzt!

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP