Téléthon 21 Rue Hemmoor Valence-en-Poitou, 9 décembre 2023

Valence-en-Poitou,Vienne

Téléthon à l’Espace Média à Couhé

– Petit déjeuner solidaire de 7h30 à 10h30

– Randonnée pédestre départ 9h, retour vers 15h :

Couhé – Chatillon = 3.1 kms

Chatillon – Payré = 4.1 kms

Payré – Ceaux = 4.2 kms

Pose collation

Ceaux – Vaux = 3.3 kms

Vaux – Couhé = 3.4 kms

– Démonstrations pompiers de 11h à 12h et de 15h30 à 16h30

– Après-midi jeux de société

– Repas animé à 19h (apportez vos couverts) :

apéritif offert par Valence-en-Poitou

Potage

Hachis parmentier / salade

fromage

éclair

Adulte 16€ – Enfant jusqu’à 12 ans 8€.

2023-12-09

21 Rue Hemmoor Espace Média

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Telethon at Espace Média in Couhé

– Solidarity breakfast from 7:30am to 10:30am

– Walking tour departure 9am, return around 3pm :

Couhé – Chatillon = 3.1 kms

Chatillon – Payré = 4.1 kms

Payré – Ceaux = 4.2 kms

Snack time

Ceaux – Vaux = 3.3 kms

Vaux – Couhé = 3.4 kms

– Fire department demonstrations from 11am to 12pm and from 3.30pm to 4.30pm

– Afternoon board games

– Meal at 7pm (bring your own cutlery) :

aperitif offered by Valence-en-Poitou

Soup

Shepherd’s pie / salad

cheese

éclair

Adult 16? – Children up to 12 years 8?

Telemaratón en el Espace Média de Couhé

– Desayuno solidario de 7h30 a 10h30

– Recorrido a pie, salida a las 9h, regreso hacia las 15h:

Couhé – Chatillon = 3,1 kms

Chatillon – Payré = 4,1 kms

Payré – Ceaux = 4,2 kms

Hora de la merienda

Ceaux – Vaux = 3,3 kms

Vaux – Couhé = 3,4 kms

– Demostraciones de los bomberos de 11h a 12h y de 15h30 a 16h30

– Tarde de juegos de mesa

– Comida animada a las 19 h (traiga sus propios cubiertos):

aperitivo ofrecido por Valence-en-Poitou

Sopa

Pastel de pastor / ensalada

queso

éclair

Adultos 16? – Niños hasta 12 años 8?

Telethon im Espace Média in Couhé

– Solidaritätsfrühstück von 7:30 bis 10:30 Uhr

– Wanderung Abfahrt 9 Uhr, Rückkehr gegen 15 Uhr :

Couhé – Chatillon = 3,1 kms

Chatillon – Payré = 4,1 kms

Payré – Ceaux = 4.2 kms

Anbringen von Snacks

Ceaux – Vaux = 3.3 kms

Vaux – Couhé = 3.4 kms

– Feuerwehrvorführungen von 11:00 bis 12:00 Uhr und von 15:30 bis 16:30 Uhr

– Nachmittage mit Gesellschaftsspielen

– Animiertes Essen um 19 Uhr (bringen Sie Ihr Besteck mit) :

aperitif, der von Valence-en-Poitou angeboten wird

Suppe

Hachis parmentier / Salat

käse

eclair

Erwachsene 16? – Kinder bis 12 Jahre 8?

