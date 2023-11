Vide grenier 21 Rue Hemmoor Valence-en-Poitou, 19 novembre 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

L’association Pic et Plume organise sa braderie d’automne 2023 !

C’est l’occasion de vider les chambres de vos enfants (vêtements, jouets, livres…).

Restairation sur place, buvette, gourmandise..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

21 Rue Hemmoor Espace Média

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Pic et Plume association is organizing its 2023 autumn sale!

This is your chance to clear out your children’s rooms (clothes, toys, books…).

On-site catering, refreshments and delicacies.

La asociación Pic et Plume organiza su mercadillo de otoño 2023

Esta es su oportunidad para vaciar las habitaciones de sus hijos (ropa, juguetes, libros, etc.).

Refrescos in situ, bar de refrescos y delicatessen.

Der Verein Pic et Plume organisiert seinen Herbstflohmarkt 2023!

Dies ist die Gelegenheit, die Zimmer Ihrer Kinder auszuräumen (Kleidung, Spielzeug, Bücher…).

Restauration vor Ort, Getränkestand, Leckereien.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou