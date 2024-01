LE KIOSQUE : BIOGRAPHIE DE MES FANTÔMES 21 rue Guyard de la Fosse Mayenne, samedi 17 février 2024.

La Chapelle des Calvairiennes est un lieu de diffusion et de création pour les artistes contemporains. De trois à cinq expositions par an permettent, à chacun de découvrir la création contemporaine dans toute sa diversité.

Ouvrages compulsés, récits sublimés, Alice Guittard signe ses récits dans le marbre. Finement ouvragés, savamment orchestrés, elle y apprivoise ses fantômes.

Fantômes de papier tour à tour dans leurs contours, sont caressés, tapotés, serrés, pressés, accolés, collés. Fantômes de papier qui, chemin faisant, se rêvent à devenir de marbre. Alice Guittard brode dans ses plaques de pierres, aux veines aussi dessinées, aussi rainurées, aussi raturées que ses récits entendus, lus, vus et parcourus. Tailler, réciter, Alice y pense, et, dans cette chapelle à la lueur des esprits accomplis, elle les vit.

Ici gisent fantômes, saisis, inscrits dans le marbre

conférence sur l’Art déco dimanche 28 janvier 14h30

performance au piano par Eugène Blove

Dimanche 18 février – 16h – Chapelle des Calvairiennes

21 rue Guyard de la Fosse Chapelle des Calvairiennes

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



