LE KIOSQUE : SOLVE ET COAGULA 21 rue Guyard de la Fosse Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne LE KIOSQUE : SOLVE ET COAGULA 21 rue Guyard de la Fosse Mayenne, 18 novembre 2023, Mayenne. Mayenne,Mayenne Exposition design d’Objets à la Chapelle des Calvairiennes. Tout public..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

21 rue Guyard de la Fosse Chapelle des Calvairiennes

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Design d’Objets exhibition at the Chapelle des Calvairiennes. Open to all. Exposición Design d’Objets en la Chapelle des Calvairiennes. Abierta al público. Designausstellung von Objekten in der Kapelle der Calvairiennes. Für jedes Publikum. Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégorie d’Évènement: Mayenne Autres Lieu 21 rue Guyard de la Fosse Adresse 21 rue Guyard de la Fosse Chapelle des Calvairiennes Ville Mayenne Departement Mayenne Lieu Ville 21 rue Guyard de la Fosse Mayenne latitude longitude 48.3054528;-0.6230059

21 rue Guyard de la Fosse Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/