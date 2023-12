Animation lecture animé par Claudie, Isabelle et Sonia 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Catégories d’Évènement: Charente

Mansle-les-Fontaines Animation lecture animé par Claudie, Isabelle et Sonia 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines, 20 décembre 2023, Mansle-les-Fontaines. Mansle-les-Fontaines Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 11:00:00

fin : 2023-12-20 16:00:00 Les agents de la médiathèque se font plaisir d’animer ces 2 séances

Contes, lectures, jeux et surprises !!!.

21 Rue Grange du Chapitre Médiathèque

Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine

