Pari d’Art : Conférence « Happenings, performances, body art… Réduire l’écart entre l’art et la vie » 21 rue Georges Clémenceau, 19 avril 2023, Tarbes.

Cette année les conférences du Pari d’Art ont pour Thème « Les Indisciplinés de l’Art ».

HAPPENINGS, PERFORMANCES, BODY ART… RÉDUIRE L’ÉCART ENTRE L’ART ET LA VIE

Durant les décennies 1950–1960 des tentatives de faire de l’art autrement comme la performance ou le happening émergent en force.

Cet art d’attitudes se définit souvent dans l’excès, la divergence, la désobéissance ou la subversion.

Erika Bretton, Artiste et historienne de l’art.

2023-04-19 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-19 . EUR.

21 rue Georges Clémenceau TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



This year the conferences of the Pari d’Art have for theme « The Indisciplined of Art ».

HAPPENINGS, PERFORMANCES, BODY ART? TO REDUCE THE GAP BETWEEN ART AND LIFE

During the decades 1950?1960 of the attempts to make art differently as the performance or the happening emerge in force.

This art of attitudes is often defined in the excess, the divergence, the disobedience or the subversion.

Erika Bretton, Artist and art historian

Este año el tema de las conferencias de Pari d’Art es « La indisciplina del arte ».

HAPPENINGS, PERFORMANCES, BODY ART? TENDER PUENTES ENTRE EL ARTE Y LA VIDA

En las décadas de 1950 y 1960 surgieron con fuerza los intentos de hacer arte de otra manera, como el arte de la performance y el happening.

Este arte de actitud se define a menudo por el exceso, la divergencia, la desobediencia o la subversión.

Erika Bretton, Artista e historiadora del arte

Die diesjährigen Konferenzen von Pari d’Art stehen unter dem Motto « Les Indisciplinés de l’Art » (Die Ungelehrten der Kunst).

HAPPENINGS, PERFORMANCES, BODY ART? DIE KLUFT ZWISCHEN KUNST UND LEBEN VERRINGERN

In den 1950er und 1960er Jahren wurden Versuche, Kunst auf andere Weise zu machen, wie Performance oder Happening, immer populärer.

Diese Art von Kunst definiert sich oft durch Exzess, Abweichung, Ungehorsam oder Subversion.

Erika Bretton, Künstlerin und Kunsthistorikerin

