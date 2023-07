Sanfourche SECRET 21 Rue Élie Berthet Limoges, 20 juin 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Au cours des années 70, Jean-Joseph Sanfourche s’adonne à des compositions minimalistes sur os ou fragments d’os préhistoriques, au centre desquelles culmine un crâne humain dont il fait une oeuvre d’art en fixant, dans les cavités oculaires, deux sphères sur lesquelles sont peints des yeux.

A cette époque, Sanfourche est l’un des rares plasticiens occidentaux à intégrer dans ses créations un crâne avec le souci de le rendre fraternel au yeux de ses contemporains. Ce symbole de vie, ainsi aménagé au terme de son l’intervention, va trouver une place dans un arrangement sur fond de tissus liturgique que, Freddy Le Saux photographie et que Libération publie en 1978.

Par ailleurs, son intérêt pour les photomontages lui remémore ses errances dans les cimetières parisiens, quant il y cherchait, en vain, une âme soeur..

21 Rue Élie Berthet Galerie Vincent Pecaud

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the 70s, Jean-Joseph Sanfourche turned to minimalist compositions on prehistoric bones or bone fragments, at the center of which culminates a human skull, which he turned into a work of art by fixing two spheres with painted eyes in the ocular cavities.

At the time, Sanfourche was one of the few Western artists to incorporate a skull into his creations, with the aim of making it a fraternal object in the eyes of his contemporaries. This symbol of life, thus arranged at the end of his intervention, found a place in an arrangement on a liturgical fabric background, photographed by Freddy Le Saux and published by Libération in 1978.

His interest in photomontages reminds him of his wanderings through Parisian cemeteries, when he was searching in vain for a soulmate.

En los años setenta, Jean-Joseph Sanfourche se dedicó a las composiciones minimalistas sobre hueso o fragmentos de huesos prehistóricos, en cuyo centro hay un cráneo humano que convirtió en obra de arte fijando en las cuencas oculares dos esferas con ojos pintados.

En aquella época, Sanfourche era uno de los raros artistas occidentales que incorporaba un cráneo a sus creaciones, con el fin de convertirlo en un objeto fraternal a los ojos de sus contemporáneos. Este símbolo de la vida, así dispuesto al final de su intervención, encontró su lugar en un arreglo sobre un fondo de telas litúrgicas que Freddy Le Saux fotografió y que Libération publicó en 1978.

Además, su interés por los fotomontajes le recuerda sus vagabundeos por los cementerios parisinos, cuando buscaba en vano un alma gemela.

In den 1970er Jahren widmete sich Jean-Joseph Sanfourche minimalistischen Kompositionen auf prähistorischen Knochen oder Knochenfragmenten, in deren Mitte ein menschlicher Schädel gipfelt, den er zu einem Kunstwerk machte, indem er in den Augenhöhlen zwei Kugeln befestigte, auf die Augen gemalt wurden.

Zu dieser Zeit war Sanfourche einer der wenigen westlichen bildenden Künstler, der einen Schädel in seine Kreationen integrierte, um ihn in den Augen seiner Zeitgenossen brüderlich zu gestalten. Dieses Symbol des Lebens, das am Ende seiner Intervention so gestaltet wurde, findet seinen Platz in einem Arrangement mit liturgischen Stoffen, das Freddy Le Saux fotografiert und das 1978 von Libération veröffentlicht wird.

Außerdem erinnert ihn sein Interesse an Fotomontagen an seine Wanderungen über die Pariser Friedhöfe, wo er vergeblich nach einem Seelenverwandten suchte.

