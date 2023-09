Théâtre: « Nos années » 21 rue du Pouzard Espère, 26 avril 2024, Espère.

Espère,Lot

D’après « Les années » d’Annie Ernaux. En Compagnie des Barbares

En Compagnie des Barbares vous propose une traversée des soixante dernières années à travers les mots d’Annie Ernaux, clairs et incisifs, et les musiques qui ont marqué les changements d’époque et de mœurs : de Bourvil aux Doors, des Yéyés à Queen, de la naissance du RAP à la musique électronique.

Deux acteurs de deux générations nous racontent une histoire de France musicale et ludique : Eliot Saour avait six ans le 11 septembre 2001 et Karine Monneau, tout juste 1 an en mai 68. Autour d’une table du temps, entre musiques et mots, radio cassettes et vinyles, ils sortent aussi de leurs chapeaux : des tables en Formica, des repas de famille, des toilettes dans la cour, des révolutions, des chienlits, des séances de gym tonic, des téléphones portables, des buildings qui s’effondrent et des converses pour quadra. La mémoire des choses et des sons, des luttes et des événements, nous rendent notre place dans le monde et éclairent notre présent parfois si difficile à saisir..

2024-04-26 20:30:00 fin : 2024-04-26 21:45:00. 5 EUR.

21 rue du Pouzard Salle des Fêtes

Espère 46090 Lot Occitanie



Based on « Les années » by Annie Ernaux. En Compagnie des Barbares

En Compagnie des Barbares takes you on a journey through the last sixty years, through the clear, incisive words of Annie Ernaux, and the music that marked the changes in times and customs: from Bourvil to the Doors, from Yéyés to Queen, from the birth of RAP to electronic music.

Two actors from two generations tell us a musical and playful history of France: Eliot Saour was six years old on September 11, 2001, and Karine Monneau was just 1 in May 68. Around a table of time, between music and words, radio cassettes and vinyl records, they also pull out their hats: Formica tables, family meals, toilets in the courtyard, revolutions, chienlits, tonic gym sessions, cell phones, collapsing buildings and converses for forty-somethings. The memory of things and sounds, of struggles and events, gives us back our place in the world and sheds light on our present, which is sometimes so difficult to grasp.

Basado en « Les années » de Annie Ernaux. En Compagnie des Barbares

En Compagnie des Barbares hace un recorrido por los últimos sesenta años, a través de las palabras claras e incisivas de Annie Ernaux y de la música que ha marcado los cambios de época y de costumbres: de Bourvil a los Doors, de Yéyés a Queen, del nacimiento del rap a la música electrónica.

Dos actores de dos generaciones nos cuentan una historia musical y lúdica de Francia: Eliot Saour tenía seis años el 11 de septiembre de 2001 y Karine Monneau apenas un año en mayo del 68. Alrededor de una mesa del tiempo, entre música y palabras, radiocasetes y discos de vinilo, también sacan sus sombreros: mesas de formica, comidas familiares, retretes en el patio, revoluciones, peleas de perros, sesiones de gimnasia tónica, teléfonos móviles, edificios que se derrumban y conversaciones para cuarentones. La memoria de las cosas y los sonidos, de las luchas y los acontecimientos, nos devuelve nuestro lugar en el mundo y arroja luz sobre nuestro presente, a veces tan difícil de asir.

Nach « Die Jahre » von Annie Ernaux. En Compagnie des Barbares

En Compagnie des Barbares bietet Ihnen eine Reise durch die letzten sechzig Jahre mit den klaren und prägnanten Worten von Annie Ernaux und der Musik, die den Wandel der Epoche und der M?rzen geprägt hat: von Bourvil bis zu den Doors, von den Yéyés bis zu Queen, von der Geburt des RAP bis zur elektronischen Musik.

Zwei Schauspieler aus zwei Generationen erzählen uns eine musikalische und spielerische Geschichte Frankreichs: Eliot Saour war am 11. September 2001 sechs Jahre alt und Karine Monneau im Mai 68 gerade mal ein Jahr alt. An einem Tisch der Zeit, zwischen Musik und Worten, Radiokassetten und Vinylplatten, ziehen sie auch ihre Hüte aus dem Hut: Resopaltische, Familienessen, Toiletten im Hof, Revolutionen, Hunderttausende von Menschen, Fitnessstudios, Mobiltelefone, einstürzende Gebäude und Konversationen für Vierzigjährige. Die Erinnerung an Dinge und Geräusche, an Kämpfe und Ereignisse gibt uns unseren Platz in der Welt zurück und erhellt unsere Gegenwart, die manchmal so schwer zu fassen ist.

