EXPOSITION UN AUTRE REGARD SUR NOUS « LES ARTISTES » ET NOTRE VILLE – GALERIE RIVES DE LOIRE 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique EXPOSITION UN AUTRE REGARD SUR NOUS « LES ARTISTES » ET NOTRE VILLE – GALERIE RIVES DE LOIRE 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon, 26 octobre 2023, Ancenis-Saint-Géréon. Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique Une exposition photographique collective avec les habitants d’HAPICOOP d’Ancenis..

2023-10-26 fin : 2023-11-05 . .

21 Rue du Pont Logis Renaissance

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A collective photographic exhibition with the residents of HAPICOOP in Ancenis. Exposición fotográfica colectiva con los residentes de HAPICOOP en Ancenis. Eine kollektive Fotoausstellung mit den Bewohnern von HAPICOOP in Ancenis. Mise à jour le 2023-10-17 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu 21 Rue du Pont Adresse 21 Rue du Pont Logis Renaissance Ville Ancenis-Saint-Géréon Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon latitude longitude 47.3642681;-1.1779507

21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancenis-saint-gereon/