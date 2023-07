Cet évènement est passé EXPOSITION DE PEINTURES « AFRICA FANTASTIQUE » 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique EXPOSITION DE PEINTURES « AFRICA FANTASTIQUE » 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon, 4 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon. Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique Exposition des peintures de Denis Clavier « Africa Fantastique »..

2023-07-04 fin : 2023-07-16 . .

21 Rue du Pont Parc du château d’Ancenis

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Exhibition of Denis Clavier’s paintings « Africa Fantastique ». Exposición de pinturas de Denis Clavier « Africa Fantastique ». Ausstellung der Gemälde von Denis Clavier « Africa Fantastique ». Mise à jour le 2023-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu 21 Rue du Pont Adresse 21 Rue du Pont Parc du château d'Ancenis Ville Ancenis-Saint-Géréon Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon

21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancenis-saint-gereon/