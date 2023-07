LES MUSICALES DE SAINT-GEORGES-DES-SEPT-VOIES : UNE SOIRÉE DES ROMANTISMES 21 Rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire, 19 juillet 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

L’association « Les Musicales de Saint-Georges-des-Sept-Voies » a le plaisir de vous convier au premier concert de sa programmation 2023 : « une soirée des romantismes »..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

21 Rue du Louvre de Vaux Saint-Georges-des-Sept-Voies

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The association « Les Musicales de Saint-Georges-des-Sept-Voies » is pleased to invite you to the first concert of its 2023 program: « An evening of Romanticism ».

Les Musicales de Saint-Georges-des-Sept-Voies » se complace en invitarle al primer concierto de su programa 2023: « Una velada del Romanticismo ».

Der Verein « Les Musicales de Saint-Georges-des-Sept-Voies » freut sich, Sie zum ersten Konzert seines Programms 2023 einladen zu können: « une soirée des romantismes » (Ein Abend der Romantik).

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire