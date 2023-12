JEU D’ENQUÊTE : « LAVAL EN ALERTE » AU ZOOM 21 Rue du Douanier Rousseau Laval, 5 janvier 2024, Laval.

Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 10:00:00

fin : 2024-01-05

Jeu d’enquête en lien avec l’expo « Tic Tac Tectonique » au ZOOM.

Laval est en alerte ! Après avoir prédit qu’un séisme allait avoir lieu à Laval, un chercheur et son équipe

sont portés disparus ! Pourtant, le gouvernement et la préfète de la Mayenne ont absolument besoin de savoir si leurs découvertes sont scientifiquement possibles. Va-t-il y avoir un tremblement de terre ? Existe-t-il une méthode infaillible pour prédire la date, le lieu et la magnitude d’un séisme ? C’est à vous de mener l’enquête au cœur de l’exposition «Tic Tac Tectonique» à travers un jeu d’enquête riche en rebondissements.

INFOS PRATIQUES :

• Dates : 3, 4 et 5 janvier 2024

• Horaires : à 14h

• Tarifs : 40 €/groupe de 6 personnes

• Réservation sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/zoom-ccsti-de-laval

Plus d’informations :

· 02 43 49 47 81

21 Rue du Douanier Rousseau

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



