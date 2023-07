ATELIER BIENTÔT ADO- LE ZOOM 21 Rue du Douanier Rousseau Laval, 19 juillet 2023, Laval.

Laval,Mayenne

Des ateliers familles pour mieux comprendre son corps !.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 11:30:00. EUR.

21 Rue du Douanier Rousseau

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Family workshops to better understand your body!

Talleres familiares para ayudarle a comprender mejor su cuerpo

Familienworkshops, um den eigenen Körper besser zu verstehen!

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire