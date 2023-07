EMBRASSONS NOUS – LE ZOOM 21 Rue du Douanier Rousseau Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne EMBRASSONS NOUS – LE ZOOM 21 Rue du Douanier Rousseau Laval, 9 juillet 2023, Laval. Laval,Mayenne Un photobooth en plein air !.

2023-07-09 fin : 2023-07-09 18:00:00. .

21 Rue du Douanier Rousseau

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



An outdoor photobooth! Un fotomatón al aire libre Eine Photobooth im Freien! Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu 21 Rue du Douanier Rousseau Adresse 21 Rue du Douanier Rousseau Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 21 Rue du Douanier Rousseau Laval

21 Rue du Douanier Rousseau Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/